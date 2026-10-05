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ინტერვიუ გენერალთან: უკრაინელებმა შეტევა დაიწყეს ე.წ. მწვანე ველისკენ, რაც იყო ყურადღების გადატანა

სამხედრო ანალიტიკოსის დაკვირვებით, პუტინი ვერც ამჯერად შეძლებს დათქმულ ვადაში, ანუ 2026 წლის ბოლომდე დონბასის აღებას, პირიქით, 170 კვადრატული კილომეტრი რუსებმა უკვე დაკარგესო და შემდეგ გენერალი ლიმანის ოპერაციაზე გვიყვება, სადაც უკრაინელებმა რუსებს „სამხედრო აზროვნებაში აჯობეს“.

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ინტერვიუ გენერალთან: უკრაინელებმა შეტევა დაიწყეს ე.წ. მწვანე ველისკენ, რაც იყო ყურადღების გადატანა
ინტერვიუ გენერალთან: უკრაინელებმა შეტევა დაიწყეს ე.წ. მწვანე ველისკენ, რაც იყო ყურადღების გადატანაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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