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მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანი | 2026 წლის ოქტომბერი

მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში სექტემბრის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. Forbes-ის მონაცემებით, 2026 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით, მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის კოლექტიური სიმდიდრე $3.1 ტრილიონს შეადგენს, მაშინ როდესაც ზუსტად ერთი თვის წინ ეს მაჩვენებელი $2.8 ტრილიონი იყო.

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მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანი | 2026 წლის ოქტომბერი
მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანი | 2026 წლის ოქტომბერიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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