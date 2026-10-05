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მოკლული 17 წლის დავით ნარიმანიძის დედა ემოციურ პოსტს აქვეყნებს

ლოტკინის დასახლებაში 10 სექტემბერს გამთენიისას მოკლული 17 წლის დავით ნარიმანიძის დედა სოციალურ ქსელში ემოციურ პოსტს აქვეყნებს. დავით ნარიმანიძე ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დანით მოკლეს თბილისში, ლოტკინის დასახლებაში. ის თბილისის 23-ე საჯარო სკოლაში სწავლობდა.

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მოკლული 17 წლის დავით ნარიმანიძის დედა ემოციურ პოსტს აქვეყნებს
მოკლული 17 წლის დავით ნარიმანიძის დედა ემოციურ პოსტს აქვეყნებსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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