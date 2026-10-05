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მაია ბუწაშვილი: დადგენილია, რომ სიმსივნის ყოველი 8 შემთხვევიდან 1 ინფექციური წარმოშობისაა - პათოგენებს შორის წამყვანია შემდეგი 5...

სა­კი­თხის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე ისიც მი­უ­თი­თებს, რომ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით მო­მუ­შა­ვე მეც­ნი­ე­რებ­მა არა­ერ­თხელ მო­ი­პო­ვეს დიდი აღი­ა­რე­ბა. მა­გა­ლი­თად, მარ­შალ­მა და უო­რენ­მა 2006 წელს (ჰე­ლი­კო­ბაქ­ტერ პი­ლო­რის აღ­მო­ჩე­ნის­თვის), ხოლო ჰა­უ­ზენ­მა 2008 წელს (პა­პი­ლო­მა­ვირუ­სის აღ­მო­ჩე­ნის­თვის) მი­ი­ღეს ნო­ბე­ლის პრე­მია.

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

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მაია ბუწაშვილი: დადგენილია, რომ სიმსივნის ყოველი 8 შემთხვევიდან 1 ინფექციური წარმოშობისაა - პათოგენებს შორის წამყვანია შემდეგი 5...
მაია ბუწაშვილი: დადგენილია, რომ სიმსივნის ყოველი 8 შემთხვევიდან 1 ინფექციური წარმოშობისაა - პათოგენებს შორის წამყვანია შემდეგი 5...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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