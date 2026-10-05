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ვინ არის ელენა წერეთლისა და მისი 19 წლის ქალიშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ქართველი

მოს­კოვ­ში 53 წლის ელე­ნა წე­რეთ­ლი­სა და მისი 19 წლის ქა­ლიშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის საქ­მე­ზე და­კა­ვე­ბულ­მა 47 წლის თე­ი­მუ­რაზ გო­გი­აშ­ვილ­მა და­ნა­შა­უ­ლი აღი­ა­რა. ელე­ნა წე­რეთ­ლის და­ნა­წევ­რე­ბუ­ლი ცხე­და­რი ჟუ­ლე­ბინ­სკის ბულ­ვარ­თან მდე­ბა­რე ბი­ნა­ში იპო­ვეს, მისი ქა­ლიშ­ვი­ლის ცხე­და­რი კი - ახალ მოს­კოვ­ში, ავ­ტო­ფა­რეხ­ში.

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ვინ არის ელენა წერეთლისა და მისი 19 წლის ქალიშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ქართველი
ვინ არის ელენა წერეთლისა და მისი 19 წლის ქალიშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ქართველიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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