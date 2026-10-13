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გოჩა მირცხულავა: რატომ ჩქარობს "ოცნებს" ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას? - ოთხი შესაძლო სცენარი

ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საქმეების განხილვას, სიმართლე გითხრათ, 2027 წლისთვის ველოდი. რას შეიძლება ნიშნავდეს პროცესის დაჩქარება? ჩემი აზრით, ამას ოთხი შესაძლო ახსნა აქვს.

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მოქმედება დასრულებულია

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გოჩა მირცხულავა: რატომ ჩქარობს "ოცნებს" ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას? - ოთხი შესაძლო სცენარი
გოჩა მირცხულავა: რატომ ჩქარობს "ოცნებს" ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას? - ოთხი შესაძლო სცენარიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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