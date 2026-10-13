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პოლიტიკა

ლევან მაჭავარიანი: ...თუმცა ეს გამორიცხულია

"მიუხედავად ამდენი უსამართლობისა, ჩვენ მზად ვართ გადავფურცლოთ ეს ყველაფერი, დავიწყოთ რეალური პარტნიორობა, ვინაიდან „შუა დერეფნის“ მნიშვნელობა გაასმაგებულია, ევროკავშირი დიდხანს ვერ მოითმენს და მათ მოუწევთ ჩვენთან ურთიერთობის დაწყება" - ლევან მაჭავარიანი.

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ლევან მაჭავარიანი: ...თუმცა ეს გამორიცხულია
ლევან მაჭავარიანი: ...თუმცა ეს გამორიცხულიაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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