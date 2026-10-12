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ლაშა ბუღაძე: დოსტოევსკის რომანები რომ თბილისის წიგნის მაღაზიებში არაა, ესეც დიდი ტყუილია და ამაში დასარწმუნებლად ამ წიგნის მაღაზიებში შესვლაა საჭირო

ენაწყლიან ფეხბურთელს უთქვამს, რომ წიგნის მაღაზიებში ბესტსელერია ჩემი რომანი, როცა დოსტოევსკის "ჩანაწერები იატაკქვეშეთიდან" ვერსად უნახავს ამ მაღაზიებში, მხოლოდ ბუკინისტებთანო, რაც ქ. ოცნების და თავად რუსების პროპაგანდის მსგავსად, ჩემი და ჩემნიარების რუსოფობიად გაუსაღებია.

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ლაშა ბუღაძე: დოსტოევსკის რომანები რომ თბილისის წიგნის მაღაზიებში არაა, ესეც დიდი ტყუილია და ამაში დასარწმუნებლად ამ წიგნის მაღაზიებში შესვლაა საჭირო
ლაშა ბუღაძე: დოსტოევსკის რომანები რომ თბილისის წიგნის მაღაზიებში არაა, ესეც დიდი ტყუილია და ამაში დასარწმუნებლად ამ წიგნის მაღაზიებში შესვლაა საჭიროNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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