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კახა კახიშვილი: ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამაც ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი მატება არასაკმარისი იყო

ბოლო პერიოდში ჩვენს მიერ გამოქვეყნებულ პოსტებში არაერთხელ ვისაუბრეთ პენსიონერების მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე, პენსიების გაზრდის აუცილებლობასა და იმაზე, რომ 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის დაგეგმილი 20 ლარიანი მატება დღევანდელი ფასებისა და ცხოვრების ხარჯების გათვალისწინებით სრულიად არასაკმარისი იყო. ამ საკითხს საზოგადოების მხრიდან დიდი გამოხმაურება და მხარდაჭერა მოჰყვა, რისთვისაც თითოეულ თქვენგანს მადლობას ვუხდით.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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კახა კახიშვილი: ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამაც ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი მატება არასაკმარისი იყო
კახა კახიშვილი: ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლებამაც ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი მატება არასაკმარისი იყოNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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