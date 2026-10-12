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იაგო კაჭკაჭიშვილი: იმაში, რასაც ახლა დავწერ, ბევრი არ დამეთანხმება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი

IRI-ის რეიტინგებმა გვაჩვენა, რომ ოპოზიციური ამომრჩევლის წილი გაცილებით მეტია, ვიდრე რომელიმე (და ერთად აღებული) ოპოზიციური პარტიის ამომრჩევლების (რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას ჯამში ირჩევს 17-20%, ხოლო მიუკუთვნებელი ხმების წილი არის 38% (გარდა პოზიციისა „არ წავალ არჩევნებზე“).

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
იაგო კაჭკაჭიშვილი: იმაში, რასაც ახლა დავწერ, ბევრი არ დამეთანხმება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი
იაგო კაჭკაჭიშვილი: იმაში, რასაც ახლა დავწერ, ბევრი არ დამეთანხმება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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