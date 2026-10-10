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გოჩა მირცხულავა: რუსეთს შესაძლოა სურდეს არა ოკუპაციის დასრულება, არამედ მისი პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება. სწორედ ამიტომ...

გოჩა მირცხულავა: მთავარი კითხვა ის კი არ არის, რატომ შეუზღუდა რუსეთმა ქართულ ღვინოსა და მინერალურ წყლებს საკუთარ ბაზარზე წვდომა, არამედ ის, რა პოლიტიკური შედეგის მიღწევას ცდილობს ამ გადაწყვეტილებით.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გოჩა მირცხულავა: რუსეთს შესაძლოა სურდეს არა ოკუპაციის დასრულება, არამედ მისი პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება. სწორედ ამიტომ...
გოჩა მირცხულავა: რუსეთს შესაძლოა სურდეს არა ოკუპაციის დასრულება, არამედ მისი პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება. სწორედ ამიტომ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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