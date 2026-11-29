პოლიტიკა · 29 ნოემბერი, 18:10
ლევან ცუცქირიძე: ვიბრძოლოთ არა შურისძიებისთვის, არამედ სამართლიანი წესრიგისა და ღირსეული ცხოვრებისთვის (ვიდეო)
ლევან ცუცქირიძე: ვიბრძოლოთ არა შურისძიებისთვის, არამედ სამართლიანი წესრიგისა და ღირსეული ცხოვრებისთვის.
პარტია „თავისუფლების მოედნის“ ლიდერი ლევან ცუცქირიძე: ვიბრძოლოთ არა შურისძიებისთვის, არამედ სამართლიანი წესრიგისა და ღირსეული ცხოვრებისთვის. მინდა მივესალმო ჩემს კოლეგებს და ვუთხრა მათ მადლობა, რომლებიც არიან პოლიტიკაში. ... ვაფასებ იმას, რომ ეს ადამიანები დგანან ამ ბრძოლაში, აი, ამ ცუდ და რთულ დროს
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შემდეგი ამბავიწაიკითხელევან ცუცქირიძე: წელს, კიდევ უფრო მეტი მიზეზი გვაქვს თავისუფლების მოედანზე შეკრებისთვის. შევხვდებით ხვალ (ვიდეო)
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