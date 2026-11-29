პოლიტიკა · 29 ნოემბერი, 17:45
ანა დადიანი ირაკლი კობახიძეს: პენსია ვერ გაიზარდა, რიგითი მოქალაქეების ხელფასები ვერ გაიზარდა, სანაცვლოდ ბიუჯეტში იპოვეთ თანხა იმისთვის, რომ მაღალჩინოსნების ხელფასები გაზრდილიყო (ვიდეო)
"გახარია საქართველოსთვის" სამდივნოს უფროსი, ანა დადიანი: პენსია ვერ გაიზარდა, რიგითი მოქალაქეების ხელფასები ვერ გაიზარდა, სანაცვლოდ ბიუჯეტში იპოვეთ თანხა იმისთვის, რომ მაღალჩინოსნების ხელფასები გაზრდილიყო
"გახარია საქართველოსთვის" სამდივნოს უფროსი, ანა დადიანი:
პენსია ვერ გაიზარდა, რიგითი მოქალაქეების ხელფასები ვერ გაიზარდა, სანაცვლოდ ბიუჯეტში იპოვეთ თანხა იმისთვის, რომ მაღალჩინოსნების ხელფასები გაზრდილიყო
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