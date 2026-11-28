პოლიტიკა · 28 ნოემბერი, 18:11
პაატა ბურჭულაძე: ჩემო მეგობრებო, დღეს მე თქვენთან ერთად ვდგავარ, გამარჯვება გარდაუვალია
პაატა ბურჭულაძე ციხიდან მიმართვას ავრცელებს და მოქალაქეებს მხარდაჭერას უცხადებს.
მსოფლიო ბანი მოქალაქეებს ბოლომდე ბრძოლისკენ მოუწოდებს და წერს, რომ “გამარჯვება გარდაუვალია.“
„ჩემო მეგობრებო, დღეს მე თქვენთან ერთად ვდგავარ. გამარჯვება გარდაუვალია! ბრძოლა ბოლომდე!“, — ნათქვამია ბურჭულაძის გზავნილში.
ჩემო მეგობრებო, დღეს მე თქვენთან ერთად ვდგავარ.
გამარჯვება გარდაუვალია!
ბრძოლა ბოლომდე!
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ოპოზიციური 2
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
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