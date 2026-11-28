საზოგადოება · 28 ნოემბერი, 15:15
ინგა ჩახვაშვილი: ამ კადრებს რომ ნახავს ქართველი პოლიციელი, თუ მას ადამიანური, კაცური, მუნდირის ღირსება შემორჩენია, თავად უნდა მოითხოვონ სინდისის პატიმრების უპირობო გათავისუფლება... (ვიდეო)
შეგახსენებთ, ბათუმის სტადიონზე თურქული „ბეშიქთაშისა“ და ისრაელის „ჰაპოელ ბეერ-შევას“ საფეხბურთო მატჩის დროს გულშემატკივრებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირება და არეულობა მოხდა.
ჟურნალისტი ინგა ჩახვაშვილი:
აი, ამ კადრებს რომ ნახავს ქართველი პოლიციელი, რომელიც, შეიძლება სულაც არ იმყოფებოდა იმ დღეს ბათუმის სტადიონზე, თუ მას ადამიანური, კაცური, მუნდირის ღირსება შემორჩენია, თავად უნდა მოითხოვონ სინდისის პატიმრების უპირობო გათავისუფლება... თუ...
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