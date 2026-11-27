პოლიტიკა · 28 ნოემბერი, 01:26
ბექა ქურხული: არ ვიცი ფულს დახარბდნენ, უბრალოდ იდიოტები არიან, თუ ორივე ერთად, ეს ხომ გასაგები იყო რაც მოხდებოდა (ვიდეო)
მწერალი ბექა ქურხული: არ ვიცი ფულს დახარბდნენ, უბრალოდ იდიოტები არიან, თუ ორივე ერთად, ეს ხომ გასაგები იყო რაც მოხდებოდა. გუშინ ძალიან გავმწარდი... იმ ჩემ პოლიციელზე ვიღაც თურქი რომ ურტყამს, ძალიან გავმწარდი.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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