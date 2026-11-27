ლევან ღამბაშიძე: გახსოვთ ქოცების პოლიციელის ღირსებაზე თქმული ლექსები? პოლიციელების აწითლებული ლოყებისთვის ციხეში წლობით გაშვებული ქალები? "პოლიციელი გმირია" კამპანიები?
ლევან ღამბაშიძე: ყველა პოლიციელმა უნდა გაითავისოს ეს. ან ყველანი ერთად შევქმნით სამართლებრივ სახელმწიფოს, სადაც ყველას უფლება ყოველთვის თანაბრად იქნება დაცული, ან არა და ასე გაალახინებენ ხოლმე თქვენს თავს როცა მოუნდებათ და თუ საჭირო გახდება თავად თქვენ მოგახდევინებენ ამისთვის ბოდიშს.
ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე:
გახსოვთ ქოცების წკმუტინი პოლიციელის მუნდირზე? პოლიციელის ღირსებაზე თქმული ლექსები? პოლიციელების აწითლებული ლოყებისთვის ციხეში წლობით გაშვებული ქალები? "პოლიციელი გმირია" კამპანიები?
ახლა რამე თქვეს? დაიცვეს პოლიციელები? ჯგუფურ ძალადობაზე ჩასვეს ასე დაახლოებით ოცდაათი კაცი? კამერის ჩანაწერები ვერ იპოვნეს? დანაშაული ვერ გახსნეს?
არა - ნება არ აქვთ და ამიტომ არ იზამენ არაფერს.
იმიტომ, რომ მათთვის მხოლოდ ის ქმედებაა კარგი, რომელიც ძალაუფლებას შეუნარჩუნებთ და არა ის, რომელიც რამე პრინციპს ეფუძნება: ან სამართლიანობას, ან თანასწორობას, ან თავისუფლებას, ან ღირსებას.
ყველა პოლიციელმა უნდა გაითავისოს ეს. ან ყველანი ერთად შევქმნით სამართლებრივ სახელმწიფოს, სადაც ყველას უფლება ყოველთვის თანაბრად იქნება დაცული, ან არა და ასე გაალახინებენ ხოლმე თქვენს თავს როცა მოუნდებათ და თუ საჭირო გახდება თავად თქვენ მოგახდევინებენ ამისთვის ბოდიშს.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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