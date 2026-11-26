ნანუკა ჟორჟოლიანი: ...რათა გამეტებული ქოცური სისასტიკე ნაკლებად შეგხებოდათ. წელს ლობიანები აღარ იქნება, მაგრამ ლობიანა ნანულა ისევ რუსთაველზე იდგება, თქვენთან ერთად
ნანუკა ჟორჟოლიანი: თქვენი მონა-მორჩილი ნანულა იმ მძიმე ნოემბერს ამ დროს დარბოდა ლილოში, ელიავაზე, ვაგზალზე, რომ გქონოდათ აირწინაღები, პლედები, ბალაკლავები, რათა გამეტებული ქოცური სისასტიკე ნაკლებად შეგხებოდათ.
ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი:
თქვენი მონა-მორჩილი ნანულა იმ მძიმე ნოემბერს ამ დროს დარბოდა ლილოში, ელიავაზე, ვაგზალზე, რომ გქონოდათ აირწინაღები, პლედები, ბალაკლავები, რათა გამეტებული ქოცური სისასტიკე ნაკლებად შეგხებოდათ.
ეძებდა სპეციალურ ხელთათმანებს, რომ გაზის კაფსულების ხელში აღება და წყლიან ბოთლში ჩაგდება მოგეხერხებინათ.
ეძებდა ჩაფხუტებს, რომ დამიზნებულად ნასროლი გაზის კაფსულა თავში არ მოგხვედროდათ.
შემდეგ მიდიოდა ფერად საწვიმრებზე, რომ იმ ბნელში, რამე ფერადს ეარსება.
მერე მირბოდა ცხელ ლობიანებზე და, სხვათა შორის ხაჭაპურებზეც :)) შემდეგ მორბოდა რუსთაველზე და ეს ყველაფერი თქვენთან მოჰქონდა.
წელს ლობიანები აღარ იქნება, მაგრამ ლობიანა ნანულა ისევ რუსთაველზე იდგება, თქვენთან ერთად
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…