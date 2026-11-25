ირაკლი კიკნაველიძის მიმოხილვა: სულ მალე იმასაც გვეტყვიან, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში კორუფცია როინ მეტრეველმა დაამარცხა და ერთიანი ეროვნული გამოცდებიც მისი მოფიქრებულია, რომ პატრულის რეფორმა კახა თარგამაძემ ჩაატარა და ...
ირაკლი კიკნაველიძის მიმოხილვა: აქეთ უცნობი თავის ისტორიას წერს, აწმყოს შექმნითაა დაკავებული ირაკლი კობახიძე - ივანიშვილი პირველი კაცია, მე კი მეორეო, გამოაცხადა. საინტერესოა, გალაკტიონისა არ იყოს, რას ფიქრობს ამაზე ივანიშვილი - თქვენ ხართ პირველი, დაგვისახელეთ მეორე პოეტი
„სულ მალე იმასაც გვეტყვიან, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში კორუფცია როინ მეტრეველმა დაამარცხა და ერთიანი ეროვნული გამოცდებიც მისი მოფიქრებულია, რომ პატრულის რეფორმა კახა თარგამაძემ ჩაატარა და ქრთამის აღებაც მისი წყალობით გახდა წარსული, რომ იუსტიციის სახლები ლადო ჭანტურიამ შექმნა - ბოლოს და ბოლოს ღია თუ ფარული შევარდნაძისტებისთვის ხომ სწორედ ის იყო „კანონიერი“ მემკვიდრე - ხოლო საგადასახადო რეფორმა „მილიონ სამუშაო ადგილთან” ერთად ვლადიმერ პაპავას სახელს უკავშირდება.
აქეთ უცნობი თავის ისტორიას წერს, აწმყოს შექმნითაა დაკავებული ირაკლი კობახიძე - ივანიშვილი პირველი კაცია, მე კი მეორეო, გამოაცხადა. საინტერესოა, გალაკტიონისა არ იყოს, რას ფიქრობს ამაზე ივანიშვილი - თქვენ ხართ პირველი, დაგვისახელეთ მეორე პოეტი“, — ირაკლი კიკნაველიძის მიმოხილვა
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