პოლიტიკა · 25 ნოემბერი, 14:22
თეონა ბაღდავაძე: ხუთი მიზეზი კი არა, ორმოცდაათ მიზეზს ჩამოვთვლი რატომ უნდა გამოხვიდეთ აქციაზე
ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი თეონა ბაღდავაძე: ხუთი მიზეზი კი არა, ორმოცდაათ მიზეზს ჩამოვთვლი რატომ უნდა გამოხვიდეთ აქციაზე.
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