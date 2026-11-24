ლევან ცუცქირიძე: კობახიძის ეს განცხადება აჩვენებს, რომ მთელი მათი საუბარი მშვიდობასა და სტაბილურობაზე ფარსია
ლევან ცუცქირიძე: კობახიძის ეს განცხადება აჩვენებს, რომ მთელი მათი საუბარი მშვიდობასა და სტაბილურობაზე ფარსია. მათი "მშვიდობა“ მონური მორჩილებაა, "სტაბილურობა“ კი დაუსჯელი ჩინოვნიკების შიშით ცხოვრება.
პარტია „თავისუფლების მოედნის“ ლიდერი ლევან ცუცქირიძე:
კობახიძის ეს განცხადება აჩვენებს, რომ მთელი მათი საუბარი მშვიდობასა და სტაბილურობაზე ფარსია. მათი "მშვიდობა“ მონური მორჩილებაა, "სტაბილურობა“ კი დაუსჯელი ჩინოვნიკების შიშით ცხოვრება.
თავისუფლების მოედანი / Freedom Square სწორედ ამის შესაცვლელად შეიქმნა: სახელმწიფოსი, სადაც არავინ დგას ჰუმანურ და სამართლიან კანონზე მაღლა, სადაც წესრიგი იცავს მოქალაქეს და არა თანამდებობაზე მყოფებს და სადაც ყველა ადამიანს აქვს ღირსეულად ცხოვრების შესაძლებლობა.
ამისთვის ვიბრძვით, ამისთვის ვშრომობთ! სოლიდარობა Tornike Razmadzeს, გამარჯვება საქართველოს!
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