პოლიტიკა · 24 ნოემბერი, 12:13
თორნიკე რაზმაძე: საბოლოო ჯამში იმას უმიზნებენ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ხმას იღებს და სიმართლეს ამბობს რაღაც ფორმით გააჩუმონ ...
თორნიკე რაზმაძე: Fb პოსტის კომენტარებში გეგმავდნენ ჩემზე ფიზიკურ ანგარიშსწორებას. ასე, პოლიტიკური თანამდებობის პირი მმართველი პარტიის გეგმავდა ადამიანზე ანგარიშსწორებას.
საბოლოო ჯამში იმას უმიზნებენ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ხმას იღებს და სიმართლეს ამბობს რაღაც ფორმით გააჩუმონ ... Fb პოსტის კომენტარებში გეგმავდნენ ჩემზე ფიზიკურ ანგარიშსწორებას. ასე, პოლიტიკური თანამდებობის პირი მმართველი პარტიის გეგმავდა ადამიანზე ანგარიშსწორებას | თორნიკე რაზმაძე
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