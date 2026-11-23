საზოგადოება · 24 ნოემბერი, 00:46
ნიაზ დიასამიძე: თავისუფლება სინდისის პატიმრებს (ვიდეო)
"თავისუფლება სინდისის პატიმრებს" - მუსიკოსმა ნიაზ დიასამიძემ კონცერტზე რეჟიმის პატიმრებს მხარდაჭერა გამოუცხადა.
შეგახსენებთ, 23 ნოემბერს, მიხეილ ყაველაშვილმა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 232 პირი შეიწყალა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, შეწყალება შეეხო 216 საპატიმრო და 16 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე პირს.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხესინდისის პატიმრები გიორგი მინდაძე, ნიკოლოზ ჯავახიშვილი და ანრი კვარაცხელია თავისუფლები არიან
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