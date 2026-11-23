პოლიტიკა · 23 ნოემბერი, 16:32
თეონა ბაღდავაძე: თორნიკე რაზმაძეს ზუსტად ისე ებრძვიან როგორც საბჭოთა კავშირის დროს მეხუთე სამმართველოში დაგეგმილი და ნუგზარ ფოფხაძის მიერ შესრულებული მეთოდებით! (ვიდეო)
თეონა ბაღდავაძე: თორნიკე რაზმაძეს ზუსტად ისე ებრძვიან როგორც საბჭოთა კავშირის დროს მეხუთე სამმართველოში დაგეგმილი და ნუგზარ ფოფხაძის მიერ შესრულებული მეთოდებით! ადამიანის, რომელმაც 9 აპრილს გენერალ როდიანოვს რუსული ტანკების შემოყვანა სთხოვა რუსთაველზე.
ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი თეონა ბაღდავაძე:
თორნიკე რაზმაძეს ზუსტად ისე ებრძვიან როგორც საბჭოთა კავშირის დროს მეხუთე სამმართველოში დაგეგმილი და ნუგზარ ფოფხაძის მიერ შესრულებული მეთოდებით!
ადამიანის, რომელმაც 9 აპრილს გენერალ როდიანოვს რუსული ტანკების შემოყვანა სთხოვა რუსთაველზე.
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