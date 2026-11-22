სოციალური ქსელი: ჩვენი მხარდაჭერა თორნიკეს!
სოციალურ ქსელში თორნიკე რაზმაძის მხარდამჭერი სტატუსი ვრცელდება - "სამთავრობო პროპაგანდისტული ტელევიზიები და მათთან დაკავშირებული ტროლები, ასევე მათი მხარდამჭერები, თორნიკე რაზმაძეზე ხელოვნური ინტელექტით გენერირებულ ვიდეოებს ავრცელებენ და საშინელ რამეებს აბრალებენ."
სოციალური ქსელი:
სამთავრობო პროპაგანდისტული ტელევიზიები და მათთან დაკავშირებული ტროლები, ასევე მათი მხარდამჭერები, თორნიკე რაზმაძეზე ხელოვნური ინტელექტით გენერირებულ ვიდეოებს ავრცელებენ და საშინელ რამეებს აბრალებენ.
არარსებულ დანაშაულებს „ტენიან“.
ეს არის უბრალოდ ბოროტება და ადამიანის განადგურების მცდელობა.
ჩვენი მხარდაჭერა თორნიკეს! ამ ბოროტების ავტორები თავის დროზე აუცილებლად დაისჯებიან!
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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