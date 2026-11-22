ილია თოლორაია: უკვე მსოფლიო პატრიარქს დაუპირისპირდნენ
ილია თოლორაია: დაბადების დღის მისალოცად მივდივართო, და რუსეთის პატრიარქ კირილეს წინაშე აღთქმის დასადებად წასულან, რომ საქართველოს ეკლესია უკუნისამდე მისი მორჩილი იქნება. რას ნიშნავს ეს განცხადება?
არქიმანდრიტი ილია თოლორაია:
უკვე მსოფლიო პატრიარქს დაუპირისპირდნენ.
დაბადების დღის მისალოცად მივდივართო, და რუსეთის პატრიარქ კირილეს წინაშე აღთქმის დასადებად წასულან, რომ საქართველოს ეკლესია უკუნისამდე მისი მორჩილი იქნება.
რას ნიშნავს ეს განცხადება?
ვინ მისცა მიტროპოლიტ თეოდორეს, რუსეთში წასულ დელეგაციას იმის უფლება, სინოდის განჩინების გარეშე ასეთი გადაწყვეტილება მიეღოთ?
და ვისგან აქვთ ზეწოლა, თქვან, განუცხადონ ერს, ეკლესიას.
თუ ამაზე სინოდის წევრები ხმას არ აღიმაღლებენ, მაშინ საქართველოს ეკლესია რუსეთის ეკლესიასთან ერთად ჩამოშორდება მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიების ერთობას, და აწ განსვენებული პატრიარქი ილია მეორის მიერ უდიდესი ღვაწლით მოპოვებული, მსოფლიო პატრიარქის და მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიების მიერ ავტოკეფალიურ ეკლესიად აღიარებასაც დავკარგავთ.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…