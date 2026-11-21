ელენე ჯაფარიძე: ბავშვი, რომელიც ნანგრევებიდან გადაარჩინეს, კამერებისგანაც უნდა დაეცვათ! ბავშვის ღიმილი თანხმობა არ არის!
ელენე ჯაფარიძე: რას ნიშნავს კრიზისული ინტერვენცია ასეთი მძიმე ტრავმის შემდეგ და რა არის ჩვენი ვალდებულება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად. აღარ ავხსნი რა გამოიარა და რა აქვს წინ ამ პატარა გოგოს
ფსიქოლოგი, მწერალი ელენე ჯაფარიძე:
ბავშვი, რომელიც ნანგრევებიდან გადაარჩინეს,
კამერებისგანაც უნდა დაეცვათ!
ბავშვის ღიმილი თანხმობა არ არის!
მისი დუმილი თანხმობა არ არის!
მისი გარეგნული სიმშვიდე ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების მტკიცებულება არ არის!
როგორც ფსიქოთერაპევტმა, ვალდებულად მივიჩნიე თავი, ყურადღება გავამახვილო ერთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხზე:
რას ნიშნავს კრიზისული ინტერვენცია ასეთი მძიმე ტრავმის შემდეგ და რა არის ჩვენი ვალდებულება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად.
აღარ ავხსნი რა გამოიარა და რა აქვს წინ ამ პატარა გოგოს
უბრალოდ მკაფიოდ გამვყოფ, რომ:
სამი წლის ბავშვს ჯერ არ აქვს საკმარისად განვითარებული ფსიქოლოგიური რესურსები, რომ ასეთი გამოცდილება დამოუკიდებლად გაიაზროს, არამც თუ ემოციები დაარეგულიროს. მისი ნერვული სისტემა უმწვავეს სტრესულ მდგომარეობაშია.
ამ დროს ბავშვი შეიძლება იღიმოდეს, თამაშობდეს, პასუხობდეს კითხვებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თავს უსაფრთხოდ გრძნობს.
ფიზიკური გადარჩენა ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებას არ ნიშნავს!
სწორედ ამიტომ არსებობს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი.
სახელმწიფოს ვალდებულებაა დაიცვას ბავშვის უფლებები, ღირსება, პირადი სივრცე და უსაფრთხოება.
სამედიცინო დაწესებულების პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს მისი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისთვის შესაბამისი გარემო.
ზრდასრულების პასუხისმგებლობაა არ დაუშვან დამატებითი, არასაჭირო სტრესის რისკი.
ამ ბავშვს წინ აქვს დედისა და დის დაკარგვის გაცნობიერების, გლოვისა და მძიმე გამოცდილებასთან გამკლავების პროცესი.
მას სჭირდება სტაბილური მზრუნველობა,
უსაფრთხო გარემო,
სანდო ადამიანებთან სიახლოვე და ხანგრძლივი, ასაკზე მორგებული პროფესიული მხარდაჭერა.
და არა საჯარო ყურადღების ცენტრში ყოფნა!
ხელისუფლებას შეეძლო ექიმებისგან მიეღო ინფორმაცია, ოჯახისთვის შეეთავაზებინა დახმარება, უზრუნველეყო ბავშვის ხანგრძლივი ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა.
ამისთვის ბავშვის პალატაში კამერების შეყვანა საჭირო არ იყო.
ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არ შეიძლება დაექვემდებაროს საჯაროობის, პოლიტიკური კომუნიკაციის ან კეთილი განზრახვის დემონსტრირების ინტერესს.
ამ ბავშვის სიცოცხლე მაშველებმა გადაარჩინეს.
მისი ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა კი სახელმწიფოსა და ჩვენ, ზრდასრულებს, გვეკისრება.
და ეს დაცვა ყველაზე მარტივი გადაწყვეტილებით უნდა დაწყებულიყო:
გაეტანათ კამერები ბავშვის პალატიდან!
რადგან ბავშვის დაცვა მხოლოდ საფრთხისგან გამოყვანას არ ნიშნავს.
ბავშვის დაცვა ნიშნავს იმასაც, რომ არ დაუშვა ახალი საფრთხე მაშინ, როდესაც მას საკუთარი თავის დაცვა არ შეუძლია.
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