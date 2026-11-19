საზოგადოება · 19 ნოემბერი, 21:32
მეხანძრე-მაშველი დავით სარდლიშვილი, დღის გმირი, მანგლისიდან
7 საათიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ, ფონიჭალაში აფეთქების შედეგად, ჩამონგრეული კორპუსის ნანგრევებიდან, 3 წლის გოგონა უვნებელი გამოიყვანეს.
მეხანძრე-მაშველი დავით სარდლიშვილი, დღის გმირი, მანგლისიდან.
7 საათიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ, ფონიჭალაში აფეთქების შედეგად, ჩამონგრეული კორპუსის ნანგრევებიდან, 3 წლის გოგონა უვნებელი გამოიყვანეს.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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