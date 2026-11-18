პოლიტიკა · 19 ნოემბერი, 00:01
ზაზა ბიბილაშვილის - მეხსიერება I სერია
პოლიტიკურ ფონდ „ჭავჭავაძის ცენტრის“ დამფუძნებელი, ზაზა ბიბილაშვილი იწყებს გადაცემათა ციკლს - მეხსიერება.
"ალბათ დღეს ყველაზე საჭირო გადაცემა, თუ არ გავვიხსენებთ, ყველაფერი როგორ დაიწყო, ვერ გამოვალთ ამ უბედურების მოჯადოებული წრიდან, ზაზა ბიბილაშვილი, არაჩვეულებრივი გადაცემა დაიწყე" - წერს სოციალურ ქსელში ჟურნალისტი და ლიტერატურათმცოდნე ქეთი ქურდოვანიძე.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხებრიტანული გამოცემა The Telegraph: აშშ-ის თავდაცვის მდივნის მოადგილემ, ელბრიჯ კოლბიმ ევროპელ მოკავშირეებთან შეხვედრა პროტესტის ნიშნად მას შემდეგ დატოვა, რაც უკრაინა რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში განხორციელებული იერიშების გამო მკაცრად გააკრიტიკა
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