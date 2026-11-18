საზოგადოება · 18 ნოემბერი, 23:16
ნანუკა ჟორჟოლიანი: ვაკეში პარკინგზე ცხედარი იპოვეს. დაჭრილია ორი ადამიანი. კასპში 14 წლის მოსწავლემ, კლასელი ელექტროშოკით გათიშა
ნანუკა ჟორჟოლიანი: 18 ნოემბერი. ვაკეში პარკინგზე ცხედარი იპოვეს. დაჭრილია ორი ადამიანი. კასპში 14 წლის მოსწავლემ, კლასელი ელექტროშოკით გათიშა. 109-ე ბაღიდან ბავშვები რეანიმაციულში გადაიყვანეს.
ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი:
18 ნოემბერი.
ვაკეში პარკინგზე ცხედარი იპოვეს. დაჭრილია ორი ადამიანი.
კასპში 14 წლის მოსწავლემ, კლასელი ელექტროშოკით გათიშა.
109-ე ბაღიდან ბავშვები რეანიმაციულში გადაიყვანეს. კიბის მოაჯირიდან დენის გატარება მოხდა, ბავშვებს დენმა დაარტყა.
ჭავჭავაძეზე სროლა იყო.
41 მილიონის მითვისება რომ ედებოდათ ბრალად, გირაოთი გამოუშვეს. (გუშინ)
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