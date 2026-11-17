გივი თარგამაძე: თუმცა, მეც რა მიკვირს - გელათის დანგრევას ვუცქერთ უნდრტვინველად, რათა საერთოდ დაგვავიწყდეს, რომ გვქონდა და ...
გივი თარგამაძე: ადამიანი საკუთარ თავზე მუდმივად ინდიელივით მესამე პირში რომ საუბრობს, უკვე მაგის გამო ვერ მჯერა მისი. ჩგინგანჩგუკი ფეხბურთელებს გზაზე ვერ დაგიყენებს, რაგინდ დიდი გველი იყოს.
პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე:
ადამიანი საკუთარ თავზე მუდმივად ინდიელივით მესამე პირში რომ საუბრობს, უკვე მაგის გამო ვერ მჯერა მისი. ჩგინგანჩგუკი ფეხბურთელებს გზაზე ვერ დაგიყენებს, რაგინდ დიდი გველი იყოს. მძიმე მდგომარეობაში ჩაიბარა გუნდი ახალგაზრდა მწვრთნელმაო - თუ ასე მძიმედ ვიყავით, რაღა ახალგაზრდას ჩავაბარეთ? რა თქმა უნდა, აბსოლუტური მაჩვენებელი - 6 თამაში არათუ მოგების, გატანილი გოლის გარეშე - გაშვებისთვის ჩვენს შემთხვევაში საკმარისი არ იქნება და მაზოხისტურად შევიზილავთ წვალებას 2027 წლის ბოლომდე.
თუმცა, მეც რა მიკვირს - გელათის დანგრევას ვუცქერთ უნდრტვინველად, რათა საერთოდ დაგვავიწყდეს, რომ გვქონდა და საფეხბურთო ნაკრების ანიჰილიაციაზე ხმის ამომღები ვინაა...
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