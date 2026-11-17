პოლიტიკა · 18 ნოემბერი, 02:36
სანდრო ბრეგაძე: არ მაქვს იმედი, რომ ტვ "იმედს" ეყოფა გამბედაობა რომ მიმიწვიოს... პირდაპირ ვამბობ, გოგა ხაინდრავა არის ადამიანი რომელიც ზვიად გამსახურდიას ტყვიას ესროდა
„ქართული მარშის“ წევრი, სანდრო ბრეგაძე სოციალურ ქსელში აცხადებს: გოგა ხაინდრავა არის ადამიანი რომელიც ზვიად გამსახურდიას ტყვიას ესროდა.
„ქართული მარშის“ წევრი, სანდრო ბრეგაძე სოციალურ ქსელში ვიდეოს აქვეყნებს და აცხადებს: გოგა ხაინდრავა არის ადამიანი რომელიც ზვიად გამსახურდიას ტყვიას ესროდა.
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