გელა მთივლიშვილი: მიუხედავად იმისა, ვის მოსწონდა ელისო კილაძე და მისი ჟურნალისტიკა და ვის არა, გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ამ საქმის ყველაზე მძიმე დეტალებს
გელა მთივლიშვილი: ელისო 9 თვეა დაპატიმრებულია; 9 თვის განმავლობაში ათობით სხდომა გაიმართა. პროკურატურის სრულიად უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი მოთხოვნით, ყველა სხდომა დახურული იყო; ადვოკატებს ხელი მოაწერინეს გაუთქმელობის ხელწერილზე, შესაბამისად, საქმის მასალებზე საუბარი აუკრძალეს; 9 თვიანი პატიმრობის განმავლობაში ელისო კილაძეს არ აძლევდნენ ოჯახის წევრებთან შეხვედრის, პაემნით სარგებლობის, სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებასაც კი, ტოტალურ იზოლაციაში ჰყავდათ!
ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი:
ელისო კილაძეს დღეს ჯვებე ნაჭყებიამ 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯა.
საღამოს 6 საათი სრულდებოდა. შემოქანდა ჯვებე დარბაზში, არც გამარჯობა უთქვამს. ხელში დახვეული ფურცელი ეჭირა, აიქნია, დაიქნია - დაჯექითო. ფეხზე თუ არ ადგები, მანდატური ყვირის - თითო დამსწრეზე თითო მანდატურია. დარბაზის შუაგულში ცოცხალი კედელი აქვთ, თითქოს ვინმე ჯვებეს შეიძლება ეცეს. ელისო შუშებიან გალიაში დგას, გარშემო 3 ბადრაგია, გალიის კარი მეოთხე ბადრაგს გასაღებით აქვს დაკეტილი.
დაიწყო ჯვებემ. შუბლზე ოფლი სდის - შორიდანაც ჩანს. „საქართველოს კანონმდებლობით, უზენაესი სასამართლოს მიერ ბოლოს მიღებული განაჩენებით და... ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკითო“ - რა ცინიზმია, ჯვებე სტრასბურგის პრაქტიკას რომ იმოწმებს!
„ორივე მხარის არგუმენტები გასათვალისწინებელი იყო, მაგრამ ფარულმა ჩანაწერმა გადაწონაო“... ამის შემდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები მიაყარა და სად თვეს ამბობდა და სად წელს, სად ერთს და სად ათს, ვეღარაფერს გაიგებდი. დახვეული ფურცლიდან არცერთხელ არ ამოუხედავს. არც დარბაზიდან ხმამაღლა ნათქვამზე ჰქონია რეაქცია, როცა უთხრეს, რომ ვერაფერს ვიგებდით და მისი ნათქვამი გაურკვეველი იყო. ვიდრე კითხვა მივაყოლეთ: „ბოლო-ბოლო, რამდენი მიუსაჯე?“ - წამოხტა და უკანმოუხედავად გაიქცა. დიახ, გავარდა დარბაზიდან!
მერე გავარკვიეთ, რომ 10 წელი მიუსჯია.
მინდა, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვთქვა: მიუხედავად იმისა, ვის მოსწონდა ელისო კილაძე და მისი ჟურნალისტიკა და ვის არა, გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ამ საქმის ყველაზე მძიმე დეტალებს:
ელისო 9 თვეა დაპატიმრებულია; 9 თვის განმავლობაში ათობით სხდომა გაიმართა. პროკურატურის სრულიად უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი მოთხოვნით, ყველა სხდომა დახურული იყო; ადვოკატებს ხელი მოაწერინეს გაუთქმელობის ხელწერილზე, შესაბამისად, საქმის მასალებზე საუბარი აუკრძალეს; 9 თვიანი პატიმრობის განმავლობაში ელისო კილაძეს არ აძლევდნენ ოჯახის წევრებთან შეხვედრის, პაემნით სარგებლობის, სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებასაც კი, ტოტალურ იზოლაციაში ჰყავდათ! გენერალურმა პროკურატურამ და სასამართლომ უპასუხოდ და რეაგირების გარეშე დატოვეს მედიის წარმომადგენლების წერილობითი მოთხოვნა, ჟურნალისტის საქმე საჯარო სხდომებზე განეხილათ.
მე მხოლოდ დღეს შევძელი ბოლო სხდომის ბოლო ფრაგმენტზე, განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებაზე დასწრება - მაშინაც კი, ჯვებეს სწრაფი ბუტბუტიდან ვერაფერი გავარკვიე.
ელისოს თაღლითური ქოლცენტრების საქმეზე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ თაღლითობასა და ფულის გათეთრებას ედავებოდნენ. ჯვებემ ის ორივე ბრალდებაში დამნაშავედ ცნო. რეალურად კი რა ხდება? ამავე საქმეში სხვა ბრალდებულებიც იყვნენ, რომლებმაც, როგორც ვიცი, ელისო კილაძის წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება - ისინი არ დაუპატიმრებიათ და საპროცესო გარიგება გაუფორმეს. ანუ, ვინც ქოლცენტრების სულისჩამდგმელი, მფლობელი და უამრავი უცხოელი პენსიონერის გამძარცველია, გარეთ გაუშვეს, ხოლო ელისოს - 10 წელი ციხე!
დღეს რაც ვნახე, ჯვებეზე უკეთ იშვიათად ვინმე განასახიერებს ამ რეჟიმს და მის „მართლმსაჯულებას“.
რეჟიმის დასრულების შემდეგ, ყველა ასეთი მოსამართლე და პროკურორი მკაცრად უნდა გასამართლდეს და დაისაჯოს (მათ შორის, რეალური პატიმრობით) უკანონო, უსამართლო და პოლიტიკურად მოტივირებული განაჩენების გამოტანის გამო!
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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