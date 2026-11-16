საზოგადოება · 17 ნოემბერი, 02:18
ლუკა მიშველაძე: მასწავლებლები შეკრიბეს, ამ მასწავლებლებით თავები გაიპიარეს, ფული გააკეთეს, დაამცირეს და დაშალეს
სტუდენტი ლუკა მიშველაძე: და მართლა, მასწავლებლები შეკრიბეს, ამ მასწავლებლებით თავები გაიპიარეს, ფული გააკეთეს, დაამცირეს და დაშალეს.
სტუდენტი, სამოქალაქო აქტივისტი ლუკა მიშველაძე:
მაგარ რაღაცებზე ვფიქრობ შუაღამისას
და მართლა, მასწავლებლები შეკრიბეს, ამ მასწავლებლებით თავები გაიპიარეს, ფული გააკეთეს, დაამცირეს და დაშალეს.
თან ყაველაშვილი რომ დაგიწყებს სწავლებას.
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