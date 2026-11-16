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პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 21:35

3-წლიანი ბოიკოტის ფონზე კინოცენტრი სრულმეტრაჟიან ფილმებზე კონკურსს ისევ აცხადებს - ჟიურის წევრთა ვინაობა ცნობილია

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3-წლიანი ბოიკოტის ფონზე კინოცენტრი სრულმეტრაჟიან ფილმებზე კონკურსს ისევ აცხადებს - ჟიურის წევრთა ვინაობა ცნობილია
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