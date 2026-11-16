სოციალური მედია: ცირკში, სავარაუდოდ, ბოლო წარმოდგენა გაიმართა!!! შენობა გაიყიდა და არსებობს საფრთხე, რომ ცირკს ფუნქცია შეუცვალონ ან საერთოდ დაანგრიონ
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სოციალურ მედიაში შემდეგი ინფორმაცია ვრცელდება:
SOS!
დღეს თბილისის ცირკში, სავარაუდოდ, ბოლო წარმოდგენა გაიმართა!!!!!
შენობა გაიყიდა და არსებობს საფრთხე, რომ ცირკს ფუნქცია შეუცვალონ ან საერთოდ დაანგრიონ.
მოვითხოვოთ:
* შეჩერდეს შენობის შესაძლო დემონტაჟი და ფუნქციის შეცვლა, ვიდრე მისი მომავალი არ გაირკვევა;
* შენარჩუნდეს თბილისის ცირკის შენობა და მისი ისტორიული დანიშნულება;
* საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია შენობის გაყიდვისა და სამომავლო გეგმების შესახებ;
* გაიმართოს საჯარო განხილვა ცირკის მომავლის გადასაწყვეტად.
მოვუწოდებ თბილისის მერიას და კულტურის სამინისტროს, დაუყოვნებლივ ჩაერთონ ამ საკითხში!
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