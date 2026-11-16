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საზოგადოება · 16 ნოემბერი, 20:06

სოციალური მედია: ცირკში, სავარაუდოდ, ბოლო წარმოდგენა გაიმართა!!! შენობა გაიყიდა და არსებობს საფრთხე, რომ ცირკს ფუნქცია შეუცვალონ ან საერთოდ დაანგრიონ

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სოციალური მედია: ცირკში, სავარაუდოდ, ბოლო წარმოდგენა გაიმართა!!! შენობა გაიყიდა და არსებობს საფრთხე, რომ ცირკს ფუნქცია შეუცვალონ ან საერთოდ დაანგრიონ
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