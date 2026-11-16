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ეკონომიკა · 16 ნოემბერი, 20:02

ხატია დეკანოიძე: მეტროს ვაგონების შეკეთებისთვის გამოყოფილი 41 მილიონი მოუპარავთ ქოცებს

დღეს გახდა ცნობილი, რომ დააკავეს ელექტრომოძრავი შემადგენლობის სარემონტო ქარხნის თბილისის ფილიალის დირექტორი და კიდევ 3 პირი. გამოძიების ინფორმაციით, ისინი „დაეუფლნენ მეტროს ვაგონების რემონტისა და მოდერნიზაციისთვის გამოყოფილ 41 105 298 ლარს

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ხატია დეკანოიძე: მეტროს ვაგონების შეკეთებისთვის გამოყოფილი 41 მილიონი მოუპარავთ ქოცებს
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ჩვენი მთავრობის პოლიტიკაა, ჩვენი საექსპორტო პროდუქტების ბაზრების დივერსიფიკაცია მოვახდინოთ და ჩინეთი ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია - გენადი არველაძე

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