პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიპოლიტიკასტატია
პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 17:45

დეკანოზი ბესარიონ ბულაშვილი: არ იღუპება ჩვენი ახალგაზრდობა ნარკოტიკის მოხმარებით? არ იცლება საქართველო ქართველი ახალგაზრდებისგან?

დეკანოზი ბესარიონ ბულაშვილი: ამჯერად მინდა შევეხო მეუფე იობის ქადაგებას. რა თქვა მეუფემ თავის ქადაგებაში, რას შეეხო იგი? რაც ყველას არ სტკივა დღევანდელ ყოფიერ ცხოვრებაში: არ იღუპება ჩვენი ახალგაზრდობა ნარკოტიკის მოხმარებით? არ იცლება საქართველო ქართველი ახალგაზრდებისგან?

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დეკანოზი ბესარიონ ბულაშვილი: არ იღუპება ჩვენი ახალგაზრდობა ნარკოტიკის მოხმარებით? არ იცლება საქართველო ქართველი ახალგაზრდებისგან?
Facebook
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
მეუფე გიორგი - მეუფე იობის სიტყვა მართლაც მართლმკვეთელი აღმოჩნდა, ბევრს ჩამოგხადათ ნიღაბი, დაგანახათ ნამდვილი სახე ფარისევლობის - თქვენ ჩვენი ბატონ-პატრონები ნუ გგონიათ თავი და ხალხს ზემოდან კი ნუ უყურებთ - ასე ნუ გაუუცხოვდებით ხალხსწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

მიტროპოლიტი ილარიონი: მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, გააცნობიეროს საკუთარი ისტორიული პასუხისმგებლობა ერისა და ღვთის წინაშე, შეწყვიტოს მოქალაქეთა და სასულიერო პირთა უკანონო თვალთვალი

Facebook
ყველა ამბავი: პოლიტიკა