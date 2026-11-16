პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 16 ნოემბერი, 12:29

გასაოცარი შესრულება "შავნაბადას" წევრის ქორწილიდან

"ქორწილი კი არაა კონცერტიაააა" - ანსამბლ "შავნაბადას" წევრმა დიმა ჭითანავამ რჩეულზე იქორწინა

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
მოსამართლემ პოლიტიკოსს ჰკითხა, რატომ ითხოვენ მოსამართლეების კეთილსინდისიერების შემოწმებას უცხოელების დახმარებითწაიკითხე

უახლესი ამბები

საზოგადოება ·

პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მართლსაწინააღმდეგო მითვისების, ყალბი ოფიციალური და საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება-გამოყენების ფაქტებზე 4 პირი დააკავა

იმედინიუსი+3 წყარო
ყველა ამბავი: საზოგადოება