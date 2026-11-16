საზოგადოება · 16 ნოემბერი, 12:29
გასაოცარი შესრულება "შავნაბადას" წევრის ქორწილიდან
"ქორწილი კი არაა კონცერტიაააა" - ანსამბლ "შავნაბადას" წევრმა დიმა ჭითანავამ რჩეულზე იქორწინა
გასაოცარი შესრულება "შავნაბადას" წევრის ქორწილიდან. "ქორწილი კი არაა კონცერტიაააა" - ანსამბლ "შავნაბადას" წევრმა დიმა ჭითანავამ რჩეულზე იქორწინა. ვიდეო სოციალური ქსელით ვრცელდება.
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