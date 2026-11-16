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პოლიტიკა · 16 ნოემბერი, 10:58

ლევან ღამბაშიძე: ასე ნელ-ნელა და უკვე სწრაფ-სწრაფად... ეს არის დიპლომატიური ურთიერთობების დეფაქტო აღდგენა

ლევან ღამბაშიძე: სტატუსის შეცვლა მხოლოდ იმას ემსახურებოდა, რომ ახლა რუსეთი და საქართველო ტექნიკურად წარმომადგენლების დონეზე ურთიერთობენ, მაგრამ სინამდვილეში საგარეო საქმეთა სამინისტროების დონეზე. ეს არის დიპლომატიური ურთიერთობების დეფაქტო აღდგენა. როგორც რუსები წერენ, ეს არის 2012 წელს დაწყებული პოლიტიკის გაგრძელება.

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ლევან ღამბაშიძე: ასე ნელ-ნელა და უკვე სწრაფ-სწრაფად... ეს არის დიპლომატიური ურთიერთობების დეფაქტო აღდგენა
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