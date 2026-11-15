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საზოგადოება · 16 ნოემბერი, 00:28

მამუკა მამულაშვილი: აი, ამას ვივიწყებთ ჩვენ, ქართველები - ვის მხრებზე დგას ჩვენი ქვეყანა

"გახსოვდეს როდესაც გძინავს თბილ ლოგინში ვიღაც უცნობ ქართველი შენს ღირსებას იცავს!!!“ - წერს ქართული ლეგიონის მეთაური მამუკა მამულაშვილი სოციალურ ქსელში და ფოტოებს აქვეყნებს

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მამუკა მამულაშვილი: აი, ამას ვივიწყებთ ჩვენ, ქართველები - ვის მხრებზე დგას ჩვენი ქვეყანა
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