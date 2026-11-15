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საზოგადოება · 16 ნოემბერი, 00:08

დეკანოზ ტარიელ ჟღენტის ქადაგება: რომ მოვა კაცი და კაზინოს მფლობელი როა და რომ მოგცემს შესაწირს...

დეკანოზ ტარიელ ჟღენტის ქადაგება: რომ მოვა კაცი და კაზინოს მფლობელი როა და რომ მოგცემს შესაწირს...

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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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