საზოგადოება · 16 ნოემბერი, 00:08
დეკანოზ ტარიელ ჟღენტის ქადაგება: რომ მოვა კაცი და კაზინოს მფლობელი როა და რომ მოგცემს შესაწირს...
დეკანოზ ტარიელ ჟღენტის ქადაგება: რომ მოვა კაცი და კაზინოს მფლობელი როა და რომ მოგცემს შესაწირს...
დეკანოზ ტარიელ ჟღენტის ქადაგება: ჩვენ, მინიმუმ იცი რა შეგვილია გავაკეთოდ ეკლესიამ? რომ მოვა კაცი და კაზინოს მფლობელი როა და რომ მოგცემს შესაწირს... უნდა უთხრა, რომ შენ გლახად გაქვს ეს ფული ნაშოვნი და არ ავიღებ ამ ფულსო...
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