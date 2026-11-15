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პოლიტიკა · 15 ნოემბერი, 18:45

ლევან სუთიძე: გოგა ხაინდრავა ხელისუფლების კრიტიკოს მღვდლებსა და სასულიერო პირებზე ამბობს... როგორ უხდებათ ბოლშევიზმი

ლევან სუთიძე: გოგა ხაინდრავა ხელისუფლების კრიტიკოს მღვდლებსა და სასულიერო პირებზე ამბობს, ეს ზიზილპიპილოები რომ გაცვიათ, არაფერს ნიშნავსო. გეგონება დანარჩენები ბასიანის რიგიდან ეკურთხნენ მღვდლებად და მინიმალ ტექნო ლუქით წირავენ

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ლევან სუთიძე: გოგა ხაინდრავა ხელისუფლების კრიტიკოს მღვდლებსა და სასულიერო პირებზე ამბობს... როგორ უხდებათ ბოლშევიზმი
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