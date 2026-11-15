ლევან სუთიძე: გოგა ხაინდრავა ხელისუფლების კრიტიკოს მღვდლებსა და სასულიერო პირებზე ამბობს... როგორ უხდებათ ბოლშევიზმი
ლევან სუთიძე: გოგა ხაინდრავა ხელისუფლების კრიტიკოს მღვდლებსა და სასულიერო პირებზე ამბობს, ეს ზიზილპიპილოები რომ გაცვიათ, არაფერს ნიშნავსო. გეგონება დანარჩენები ბასიანის რიგიდან ეკურთხნენ მღვდლებად და მინიმალ ტექნო ლუქით წირავენ
"ტაბულას" მთავარი რედაქტორი, ლევან სუთიძე:
გოგა ხაინდრავა ხელისუფლების კრიტიკოს მღვდლებსა და სასულიერო პირებზე ამბობს, ეს ზიზილპიპილოები რომ გაცვიათ, არაფერს ნიშნავსო. გეგონება დანარჩენები ბასიანის რიგიდან ეკურთხნენ მღვდლებად და მინიმალ ტექნო ლუქით წირავენ :დდ
მე იმაზე ვიცინი, როგორცვე დაინახავენ რომ ეპისკოპოსი მათ მხარეს არ არის, წამნახევარში რომ გამოაჩენენ ხოლმე ბოლშევიკურ ეშვებს. ძალდაუტანებლად, ანუ ქართულად რომ ვთქვათ, ეფორთლესლი (მარტივად, ინგლისური სიტყვის ქართული ტრანსლიტერაცია. რედ.) მოსდით მღვდლების გაპარსვის ვნება. როგორ უხდებათ ბოლშევიზმი, რა ბუნებრივები არიან.
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