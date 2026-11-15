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საზოგადოება · 15 ნოემბერი, 15:00

გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია: ღრმა მწუხარებას და უდიდეს გულისტკივილს გამოვხატავთ ჩვენი აკადემიის გამორჩეული მასწავლებლის, პოეტისა და მთარგმნელის, ლელა სამნიაშვილის გარდაცვალების გამო

ლელას გარდაცვალება დიდი დანაკლისია აკადემიისთვის, მისი მოსწავლეებისთვის, კოლეგებისთვის, ქართული კულტურისა და ლიტერატურისთვის, მთელი ქვეყნისთვის!

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გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია: ღრმა მწუხარებას და უდიდეს გულისტკივილს გამოვხატავთ ჩვენი აკადემიის გამორჩეული მასწავლებლის, პოეტისა და მთარგმნელის, ლელა სამნიაშვილის გარდაცვალების გამო
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1 სტატია
  1. რადიო თავისუფლებაოპოზიციურიგარდაიცვალა პოეტი, მთარგმნელი ლელა სამნიაშვილი
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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სოფო კილასონია: ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ქალმა დატოვა ეს სამყარო. ჩვენ მზად ვართ გულმხურვალედ დავიტიროთ ერთმანეთი, ვიდრე ამ სისტემის შესაცვლელად ვიბრძოლოთწაიკითხე

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