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საზოგადოება · 15 ნოემბერი, 14:21

ნიკოლოზ რაჭველი: გაუმარჯოს ქართულ გენს, ნიჭს და მასშტაბს! ეს ბიჭი ამ სამი კომპონენტის შერწყმის საუკეთესო მაგალითია...

ნიკოლოზ რაჭველი: გიორგი გიგაშვილმა დაბადების დღეზე კონცერტით უმასპინძლა ათასზე მეტ მსმენელს კოკა-კოლას ყოფილი ქარხნის ტერიტორიაზე გაკეთებულ არაჩვეულებრივ საკონცერტო სივრცეში სახელად Tbilisi Factory. მე როგორც სტუმარი სცენაზე ავედი და ჯერ გიორგისთან ერთად ნუნუ დუღაშვილის ხსოვნას მივაგეთ პატივი, მერე კიდევ ერთი ქართველი გენიალური ქალბატონი ინოლა გურგულია გავიხსენეთ გიორგი ცაგარელთან ერთად...

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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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