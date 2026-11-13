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პოლიტიკა · 13 ნოემბერი, 15:33

სოლომონ გოგაშვილი: თქვენივე ბრალია, თბილისში გაჯგიმულები რო დადიოდნენ ეგ ლეკები პირველი ჩამოსვლისას და თქვენივე ბრალია ეხლა რაც გაბედეს ბედკრულ აბუ-დაბიში

სოლომონ გოგაშვილი: მე ვიცი, რა არის ქართული საქციელი, ვიცი ჩემი ქვეყნის ისტორია, ვიცი, როგორ გადავრჩით რჯულით, გენეტიკით და ვიცი, რა ჩაიდინა ხელისუფლებამ ზუსტად 2 წლის წინ და დღემდე რა გრძელდება…

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სოლომონ გოგაშვილი: თქვენივე ბრალია, თბილისში გაჯგიმულები რო დადიოდნენ ეგ ლეკები პირველი ჩამოსვლისას და თქვენივე ბრალია ეხლა რაც გაბედეს ბედკრულ აბუ-დაბიში
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მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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