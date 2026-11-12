მსოფლიო · 12 ნოემბერი, 22:53
ჰეგსეთმა დააჯილდოვა ჯარისკაცი, რომელმაც მას და მის თანმხლებ პირებს სიჩუმისკენ მოუწოდა
უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან სიცილისა და საუბრის გაგონებისას, ყარაულმა იგლესიასმა ჯგუფს მიმართა: "ყველა სტუმარმა ყოველთვის უნდა დაიცვას სიჩუმე და გამოხატოს პატივისცემა".
ჰეგსეთმა დააჯილდოვა ჯარისკაცი, რომელმაც მას და მის თანმხლებ პირებს სიჩუმისკენ მოუწოდა.
უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან სიცილისა და საუბრის გაგონებისას, ყარაულმა იგლესიასმა ჯგუფს მიმართა:
"ყველა სტუმარმა ყოველთვის უნდა დაიცვას სიჩუმე და გამოხატოს პატივისცემა".
მომდევნო დღეს აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა მას მოვალეობის შესრულებისთვის მედალი გადასცა.
"ჩვენ გვიყვარს ჯარისკაცები. ჩვენ გვიყვარს სტანდარტები. ყოჩაღ, სპეციალისტო", დაწერა ჰეგსეთმა.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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