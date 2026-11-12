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მსოფლიო · 12 ნოემბერი, 22:53

ჰეგსეთმა დააჯილდოვა ჯარისკაცი, რომელმაც მას და მის თანმხლებ პირებს სიჩუმისკენ მოუწოდა

უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან სიცილისა და საუბრის გაგონებისას, ყარაულმა იგლესიასმა ჯგუფს მიმართა: "ყველა სტუმარმა ყოველთვის უნდა დაიცვას სიჩუმე და გამოხატოს პატივისცემა".

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ჰეგსეთმა დააჯილდოვა ჯარისკაცი, რომელმაც მას და მის თანმხლებ პირებს სიჩუმისკენ მოუწოდა
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