პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 21:12
გუბაზ სანიკიძე ლეკებზე
ისტორიკოსი, მეცნიერი, პოლიტიკოსი გუბაზ სანიკიძე სტუმრად გიორგი თარგამაძესთან გადაცემა "დროებაში".
„როცა სხვისი ისტორია იცი, შენს ისტორიასაც სწორად აფასებ” - ისტორიკოსი, მეცნიერი, პოლიტიკოსი გუბაზ სანიკიძე.
„საქართველოს ისტორია აუცილებლად იქნება, ჯერ ევროპის საფუძვლები... ვაჟა-ფშაველას ვერ მიხვდები ჰომეროსი თუ არ იცი“ — გუბაზ სანიკიძე
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