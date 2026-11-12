პარლამენტიპერსონები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიპოლიტიკასტატია
პოლიტიკა · 12 ნოემბერი, 21:12

გუბაზ სანიკიძე ლეკებზე

ისტორიკოსი, მეცნიერი, პოლიტიკოსი გუბაზ სანიკიძე სტუმრად გიორგი თარგამაძესთან გადაცემა "დროებაში".

Facebookწყარო

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
“​ეს ხალხი ნაგავია, ცხოველები არიან, გენმოდიფიცირებული ხალხია, უბედური ხალხია ეს” – ლევან გოგიჩაიშვილი “ქართულ ოცნებაზე”წაიკითხე

უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

ესპანეთის პრემიერი: ესპანეთი ესპანეთიდან იმართება და არა ვაშინგტონიდან, მოსკოვიდან, ბუენოს-აირესიდან ან თელ-ავივიდან - ეს სუვერენული ქვეყანაა და ასეთად დარჩება 29 ნოემბრის შემდეგაც

იმედინიუსი
ყველა ამბავი: პოლიტიკა