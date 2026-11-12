თამო კეშელავა: ანუ, შესაძლებელი ყოფილა, ხომ, ჯაღმაიძე? სწორი ყოფილა. მართლები ვყოფილვართ მთელი ეს დრო, ხომ? რომ დაგჭირდათ, შეგიძლიათ თქმა სიმართლის?
თამო კეშელავა: აჰა, ანდრია ჯაღმაიძემ, ქრისტიანული მორალი არა გაქვთ და ეკლესიას პატივს არ სცემთო. პრაქტიკულად, ურწმუნოები გეძახათ ამანაც, ქოცებო და ამჯერად აღარ უთქვამს, ემანდ და მეუფე პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს და ქადაგებაში პოლიტიკა არ უნდა ახსენოსო.
ჟურნალისტი თამო კეშელავა:
აჰა, ანდრია ჯაღმაიძემ, ქრისტიანული მორალი არა გაქვთ და ეკლესიას პატივს არ სცემთო. პრაქტიკულად, ურწმუნოები გეძახათ ამანაც, ქოცებო და ამჯერად აღარ უთქვამს, ემანდ და მეუფე პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს და ქადაგებაში პოლიტიკა არ უნდა ახსენოსო.
ანუ, შესაძლებელი ყოფილა, ხომ, ჯაღმაიძე? სწორი ყოფილა. მართლები ვყოფილვართ მთელი ეს დრო, ხომ? რომ დაგჭირდათ, შეგიძლიათ თქმა სიმართლის?
და სადაა გარანტია, რომ ხვალაც დაგჭირდებათ?
არაა, ხომ?
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