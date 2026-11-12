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საზოგადოება · 12 ნოემბერი, 18:22

ნიკე ჩაჩანიძე: ყველაზე დაბალი დონის დადგმული პროექტია „ნიჭიერი“! ბავშვს უსვამთ წინასწარ გამზადებულ კითხვას... ბავშვის ცრემლები ეკრანზე კარგად იყიდება

ნიკე ჩაჩანიძე: ყველაზე დაბალი დონის დადგმული პროექტია „ნიჭიერი“! ყველა სეზონზე ნათელი იყო, რომ ამ პროექტში ხშირად ნიჭზე მეტად ემოციებით მანიპულირება ფასობს, მაგრამ წელს უკვე ყოველგვარ ზღვარს გადავიდნენ.

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ნიკე ჩაჩანიძე: ყველაზე დაბალი დონის დადგმული პროექტია „ნიჭიერი“! ბავშვს უსვამთ წინასწარ გამზადებულ კითხვას... ბავშვის ცრემლები ეკრანზე კარგად იყიდება
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მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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