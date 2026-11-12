ნიკე ჩაჩანიძე: ყველაზე დაბალი დონის დადგმული პროექტია „ნიჭიერი“! ბავშვს უსვამთ წინასწარ გამზადებულ კითხვას... ბავშვის ცრემლები ეკრანზე კარგად იყიდება
ნიკე ჩაჩანიძე: ყველაზე დაბალი დონის დადგმული პროექტია „ნიჭიერი“! ყველა სეზონზე ნათელი იყო, რომ ამ პროექტში ხშირად ნიჭზე მეტად ემოციებით მანიპულირება ფასობს, მაგრამ წელს უკვე ყოველგვარ ზღვარს გადავიდნენ.
„ინტერნეტ-ვარსკვლავი“ და ბლოგერი რუსთავიდან, ნიკე ჩაჩანიძე:
ყველაზე დაბალი დონის დადგმული პროექტია „ნიჭიერი“! ყველა სეზონზე ნათელი იყო, რომ ამ პროექტში ხშირად ნიჭზე მეტად ემოციებით მანიპულირება ფასობს, მაგრამ წელს უკვე ყოველგვარ ზღვარს გადავიდნენ,
ბავშვს უსვამთ წინასწარ გამზადებულ კითხვას, რომლის პასუხიც იცით. იცით, რომ დედა გარდაცვლილი ჰყავს, იცით, რომ ეს თემა მისთვის მტკივნეულია და ისიც იცით, რომ ამ კითხვით ემოციურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩააყენებთ. და მაინც, ამ კითხვას სვამთ, რადგან ბავშვის ცრემლები ეკრანზე კარგად იყიდება რეიტინგის გამო ყველაფერს კადრულობთ, უბრალოდ ამორალური ხართ მთლიანად პროექტი დამდგმელი შემსრულებლიანად ყველანი .
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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